"Мінус" потяг, РЕБ і нафтобаза: ССО успішно атакували ворожі об'єкти на ТОТ

Українські військові із ССО в ніч на 14 грудня вдарили по низці ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої держави. Внаслідок цього вдалося уразити потяг з паливно-мастильними матеріалами, РЕБ та нафтобазу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

До теми "ТОТ палають вогнем спротиву": як в ССО доводять, що окупація частини України тимчасова

Що вдалося уразити на ТОТ українським військовим?

У ССО зазначили, що в ніч на 14 грудня їхні підрозділи здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та Криму з використанням ударних БпЛА FP-2.

В окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне ударні БпЛА ССО уразили потяг з ПММ (паливно-мастильними матеріалами – 24 Канал) для окупаційних військ в русі, а також відпрацювали по нафтобазі в населеному пункті Батуміне,

– йдеться у повідомленні.

Як Сили спеціальних операцій відпрацювали по об'єктах ворога на ТОТ / Відео ССО

В Донецькій області в населеному пункті Мар'янівка ССО уразили станцію РЕБ "Волна-2", а в районі населеного пункту Докучаєвськ здійснено ураження центру підготовки операторів FPV.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – резюмували військові.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше розіграємо новий iPhone 16 256GB.

Що ще вдалося уразити військовим на окупованих територіях та в Росії?