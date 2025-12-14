"Мінус" потяг, РЕБ і нафтобаза: ССО успішно атакували ворожі об'єкти на ТОТ
- ССО України в ніч на 14 грудня атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Криму, уразивши потяг з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та станцію РЕБ.
- Атаки здійснювалися з використанням ударних БпЛА FP-2, щоб підірвати наступальні спроможності російської армії.
Українські військові із ССО в ніч на 14 грудня вдарили по низці ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої держави. Внаслідок цього вдалося уразити потяг з паливно-мастильними матеріалами, РЕБ та нафтобазу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Що вдалося уразити на ТОТ українським військовим?
У ССО зазначили, що в ніч на 14 грудня їхні підрозділи здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та Криму з використанням ударних БпЛА FP-2.
В окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне ударні БпЛА ССО уразили потяг з ПММ (паливно-мастильними матеріалами – 24 Канал) для окупаційних військ в русі, а також відпрацювали по нафтобазі в населеному пункті Батуміне,
– йдеться у повідомленні.
Як Сили спеціальних операцій відпрацювали по об'єктах ворога на ТОТ / Відео ССО
В Донецькій області в населеному пункті Мар'янівка ССО уразили станцію РЕБ "Волна-2", а в районі населеного пункту Докучаєвськ здійснено ураження центру підготовки операторів FPV.
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – резюмували військові.
Що ще вдалося уразити військовим на окупованих територіях та в Росії?
Генштаб ЗСУ повідомив, що 14 грудня Сили оборони уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області. Там були вибухи та пожежі.
Окрім того, на окупованому Запоріжжі під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів. А в анексованому Криму воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" та радіолокаційну станцію 96Л6Е.
Також телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що 14 грудня було зафіксовано пожежу на підстанції "Джанкой". Вона використовується для зв'язку з енергосистемами окупованих Херсонської та Запорізької областей.