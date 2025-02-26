Здійснили наліт на окуповану промзону: воїни ССО знищили десятки росіян на Донецькому напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій знищили взвод російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. З усіх окупантів, які потрапили під удар, вижив лише один. Його українські захисники взяли в полон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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ССО знищують окупантів на Донецькому напрямку

Днями під час проведення операції українським військовим вдалося зупинити наступ росіян. Побачивши, що ворожа піхота зайшла до промислового комплексу, бійці 3 полку ССО за наказом командування почали проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони.

Військові спочатку застосували FPV-дрони та здійснили на окупантів кілька скидів. А потім оператори заїхали до промзони на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.

Один російський окупант, який вижив після нальоту ССО, був змушений здатися в полон. Він розповів українським воїнам про місця накопичення противника та його склади боєприпасів. Завдяки злагодженій роботі ЗСУ ці арсенали ворога того ж дня знищили.

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Раніше бійці ССО провели операцію в тилу окупнатів. На одному з напрямків дрон виявив скупчення ворожої сили на промисловому об'єкті. Тактична група висунулася до місцевості, яку зайняв ворог. Там українські військові провели зачистку, ліквідувавши 23 окупантів. Після цього воїни ще 2 дні утримували звільнену позицію.