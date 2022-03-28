ССО виявили колону окупантів та скорегували на них артилерію – фото

28 березня 2022 , 09:13
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Джерело:

Командування ССО України

Командування Сил спеціальних операцій повідомило, що українським віськовим вдалося скорегувати вогонь по акртлеріії російсього окупанті. Бойовики стояли біля одного зі складів.

Оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали корегування вогню по ворожим позиціям. В результаті російську техніку було знищено.

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Комеіндування ССО розповіло перелік дії, який треба виконати для знищення ворога.

Вийти у район виконання завдань - знайти і встановити цілі - скорегувати вогонь артилерії - порадіти за знищених росіян. Цей начебто простий перелік дій, насправді означає чималу роботу кількох ланок,
– зазначили в командуванні.

Українці скорегували вогонь по окупантах / Фото Командування ССО
Після успішної роботи українських корегувальників техніки окупанта вже н езалишилося, поділися у відомстві. Честина піхоти, яка ще могла пересуватися, розбіглася навколишніми лісами, повідомляє командування.
Українці скорегували вогонь по окупантах / Фото Командування ССО
Українці скорегували вогонь по окупантах / Фото Командування ССО

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Автор: Ярослава Прадід