ССО виявили колону окупантів та скорегували на них артилерію – фото

Командування Сил спеціальних операцій повідомило, що українським віськовим вдалося скорегувати вогонь по акртлеріії російсього окупанті. Бойовики стояли біля одного зі складів.

Оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали корегування вогню по ворожим позиціям. В результаті російську техніку було знищено.

Важливо ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції

Комеіндування ССО розповіло перелік дії, який треба виконати для знищення ворога.