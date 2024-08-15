Десяток знищених російських вояк за кілька хвилин: ССО показали результати засідки на Курщині
Джерело:ССО ЗСУ
Воїни 8 полку спеціального призначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславича провели успішну засідку на Курщині. Так, в результаті вдалої операції було знищено десяток росіян.
Командування Сил спеціальних операцій поділилося кадрами вдалої засідки українських воїнів.
Дивіться також Сили спецоперацій зупинили прорив росіян в один з населених пунктів під Торецьком
Сили спеціальних операцій показали результати засідки на Курщині
Курщина. Десяток знищених росіян за одну операцію – результати вдалої засідки воїнів 8 полк спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича,
– ідеться в повідомленні.
В ССО розповіли, що під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями Росії. Там зазначили, що частина із них намагалася укритися в посадці. Однак їхній план провалився, адже вони також були знищені операторами ССпО.
"Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин", – повідомили в Силах спеціальних операцій.
Після цього група продовжила бойову роботу на інших ділянках.
Результати засідки на Курщині: дивіться відео