Десяток знищених російських вояк за кілька хвилин: ССО показали результати засідки на Курщині

Воїни 8 полку спеціального призначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславича провели успішну засідку на Курщині. Так, в результаті вдалої операції було знищено десяток росіян.

Командування Сил спеціальних операцій поділилося кадрами вдалої засідки українських воїнів.

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Сили спеціальних операцій показали результати засідки на Курщині

Курщина. Десяток знищених росіян за одну операцію – результати вдалої засідки воїнів 8 полк спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича,

– ідеться в повідомленні.

В ССО розповіли, що під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями Росії. Там зазначили, що частина із них намагалася укритися в посадці. Однак їхній план провалився, адже вони також були знищені операторами ССпО.

"Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин", – повідомили в Силах спеціальних операцій.

Після цього група продовжила бойову роботу на інших ділянках.

Результати засідки на Курщині: дивіться відео