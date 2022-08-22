Боялися, що засідка: бійці ССО евакуювали двох незаконно мобілізованих з Донбасу

Двоє чоловіків, яких незаконно мобілізували на тимчасово окупованих територіях Донбасу, звернулися за допомогою до ЗСУ. Бійцям ССО вдалося їх евакуювати.

Про це 24 каналу розказав речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, усе почалося з того, що кілька тижнів тому громадський активіст та боєць ЗСУ Віталій Овчаренко записав відеозвернення про те, що готовий виступити гарантом для українців, примусово та незаконно мобілізованих до лав збройних сил невизнаних квазіугрупувань на Донбасі.

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Як мобілізували чоловіків

На це відеозвернення відгукнулося двоє чоловіків. Один із них залишався на окупованій території, хоч його родина вже давно виїхала на Захід України. Він продавав сигарети у кіоску, коли одного разу прийшли російські військові. Вони купили цигарки та силоміць забрали його для мобілізації.

Інший чоловік вийшов із дому за їжею, однак вже не повернувся туди. Окупанти силою посадили його в машину та привезли на "пункт прийому".

Як відбулася евакуація

Ці примусово мобілізовані зв'язалися з Овчаренком, після чого бійці ССО опрацювали матеріал, визначили точку збору та забрали чоловіків.

Як зауважив Макарук, приймали їх "без реверансів", оскільки не знали, чи не буде усе це засідкою та чи можна довіряти чоловікам на 200 відсотків. Але військові ССО спрацювали чітко та злагоджено, і вже зараз евакуйовані перебувають на відносно безпечній території та надають доволі цікаву інформацію про своє "керівництво" та стан сил тих самих збройних угрупувань.

Ця операція стала можливою завдяки великій довірі до ЗСУ і ССО зокрема. Це стало показником того, що люди на окупованих територіях вірять і довіряють Збройним Силам України. Це найбільш важливо,

– наголосив Макарук.

Він зауважив, що зараз з'явилися нові запити на евакуцію з рядів збройних сил квазіреспублік, і таку роботу продовжуватимуть.

Макарук визнав, що багато людей не розуміє, навіщо потрібно евакуювати цих мобілізованих. Однак він переконаний, що це – люди, які є українцями та не хочуть воювати проти України.

"Я впевнений, що деякі з них після перевірок та відповідних законодавчих операцій, захочуть продовжити захищати нашу вітчизну вже в рядах ЗСУ, як це роблять тисячі жителів Донеччини та Луганщини", – додав він.

Що робити людям на тимчасово окупованих територіях

Тим мешканцям тимчасово окупованих територій України, які не евакуювалися та перебувають під загрозою примусової мобілізації, Макарук порадив все ж намагатися виїхати, чинити супротив та здійснювати спроби контактувати із ЗСУ та іншими представниками Сил оборони України для того, щоб допомогти їм у звільненні нашої країни.

Він наголосив, що виїжджати, якщо є можливість, необхідно, адже у росіян немає поняття правил ведення війни. Вони просто ігнорують їх, їм байдуже – цивільний чи військовий.

За законами війни на окупованих територіях не можна проводити мобілізацію. Проте окупантів це не спиняє, вони порушують міжнародне право та законодавство та роблять такі злочини проти людства,

– підсумував Михайло Макарук.

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Нагадаємо, що днями у Сніжному Донецької області російські окупанти вирішили мобілізувати чоловіка, у якого відсутня одна нога. Його просто схопили на зупинці та закинули в автобус, залишивши його милиці на вулиці.