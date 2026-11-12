"Зігріли далекий Сибір": дрони ССО подолали майже 3000 кілометрів і уразили найбільший НПЗ Росії

Підрозділи Сил спеціальних операцій 11 листопада втретє атакували Омський нафтопереробний завод у Росії. Безпілотники пройшли дистанцію в майже 3000 кілометрів для точного ураження ворожого гіганта.

Як повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України, далекобійну операцію 11 листопада виконали підрозділи Deep Strike. Дрони подолали рекордну відстань, щоб досягти призначених цілей у глибокому тилу ворога.

Стратегічний об'єкт російського ВПК

Омський НПЗ розташований майже за 2500 кілометрів від державного кордону України. На сьогодні це найбільш віддалений ворожий нафтопереробний завод, до якого діставали українські безпілотники.

Підприємство належить до структури Газпром нєфті та має потужність понад 21 мільйон тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і нафтохімічну продукцію, безпосередньо забезпечуючи окупаційні війська.

У військовому відомстві наголосили, що систематично нищитимуть російські військові потужності незалежно від того, як далеко командування ворога намагається сховати ключові виробничі ланцюги.

У Міноборони показали кадри ураження: дивіться відео

Серія результативних далекобійних ударів

Перше успішне ураження цього підприємства воїни ССО здійснили ще 6 липня. Тоді завод був змушений повністю зупинити процес переробки сировини та стати на тривалий аварійний ремонт.

Вдруге оборонці влучно атакували цей об'єкт 8 жовтня, продовживши руйнування технологічних потужностей. Тепер по підприємству завдали вже третього удару поспіль.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони системно вибивають ключові об'єкти нафтової промисловості ворога.

Зокрема, у ніч на 9 листопада українські дрони успішно уразили установку первинної переробки нафти на Кириському НПЗ у Ленінградській області, який є другим за потужністю в Росії.