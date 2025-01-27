Записував прощальне відео: ССО взяли в полон росіянина, якого кинули напризволяще "побратими"

Оператори ССО під час повітряної розвідки виявили на місцевості російського військового. Його з "товаришем" поранили ще місяць тому.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ, які опублікували відповідне відео. Оператори через скид із дрона запропонували окупанту здатися в полон, росіянин "без сумнівів склав зброю" та пішов за українським безпілотником.

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Кинули своїх напризволяще

Чоловіка, що добровільно поповнив обмінний фонд, зоставили напризволяще "побратими". Вони забрали всі засоби зв'язку, не залишили води та їжі. Інший російський військовий невдовзі помер від отриманих поранень.

Зрозумівши, що "своїх все-таки кидають", боєць Росії записав прощальне відео, яке потрапило до рук українських військових,

– йдеться в повідомленні.

"Прощальне" відео окупанта та взяття його в полон: дивіться відео

Нагадаємо, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 7 окупантів на Новопавлівському напрямку, коли ті "засіли" у бліндажі через тривалу атаку БпЛА. Опісля росіян вивели в тил та надали їм домедичну допомогу.

На Торецькому напрямку бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полонили ескімоса – вихідця з національної меншини держави-агресора. Згодом той детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

Раніше в Курській області українські захисники взяли у полон 27 російських військовослужбовців, які добровільно склали зброю. Це офіцери, сержанти та солдати з різних підрозділів, включаючи морську піхоту та повітряно-десантні війська Росії.