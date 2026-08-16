Троє полонених окупантів і врятоване оленятко: ССО провели спецоперацію на фронті

Оператори 6-го полку ССО Rangers здійснили спеціальні дії на одному з операційних напрямків. Вони полонили 3 окупантів та врятували оленятко.

Про це розповіли у ССО ЗСУ.

Як пройшла операція воїнів ССО?

Діючи приховано оператори ССО інфільтрувалися в район виконання завдання та здійснили наліт на російські позиції.

Виявивши схованки окупантів, українські воїни запропонували здатися без бою, але ті не скористалися цією можливістю.

Тож унаслідок прямих дій одного загарбника було ліквідовано, ще 3 – взято в полон, вилучено зброю, засоби зв'язку та документи.

Під час проведення спеціальних було виявлено несподіваного "учасника" – оленятко, яке евакуювали із небезпечної зони,

– поділилися у ССО.

Операція воїнів ССО: дивіться відео

Нагадаємо, що протистояння на фронті триває. За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росія мала просування біля Гуляйполя.

Тим часом ЗСУ продовжують контратакувати на Олександрівському напрямку. З січня 2026 року уже було звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.