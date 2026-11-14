Зірвали плани ворога: бійці ССО взяли в полон ворожих розвідників і розкрили схему фейків

Оператори Сил спеціальних операцій 13 листопада здійснили наліт на позицію противника та захопили в полон двох російських розвідників. Полонені розкрили механізм створення постановочних відео про псевдоуспіхи Росії на фронті.

Бійці 6-го полку ССО Rangers провели успішний наліт на ворожі позиції, під час якого взяли в полон двох військовослужбовців розвідувального підрозділу окупантів. Окрім полонених, спецпризначенці захопили ворожі засоби зв'язку та важливі документи, що мають високу розвідувальну цінність, повідомили у телеграм-каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України.

Деталі спецоперації та викриття брехні Росії

Як пояснили українські воїни, загарбники постійно звітують про захоплення нових рубежів і територій, однак за гучними звітами майже завжди стоять виключно постановочні кадри та спроби перетворити символічні жести на уявні бойові перемоги.

Спецпризначенці взяли в полон окупантів: дивіться подробиці на відео

Під час допиту полонені російські розвідники детально розкрили схему створення таких фальшивок. За їхніми словами, військових із прапором спеціально відправляють у визначену точку виключно для демонстрації символіки на камеру. Зняті з дрона кадри командування противника потім видає за нібито реальне взяття опорного пункту або населеного пункту.

Українські спецпризначенці продовжують завдавати ударів окупантам на різних ділянках фронту та у ворожому тилу.

Зокрема, на початку листопада оператори ССО завдали окупантам втрат і провели операції на території Росії, де ліквідували чотирьох загарбників і суттєво ускладнили ворожу логістику.