ССО знищили кадирівську БТГр на Донеччині: залишився лише обгорілий сержант

Українські військові продовжують титанічну боротьбу з ворогом. Так, на Донеччині нашим бійцям вдалося знищити кадирівську батальйонну тактичну групу.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало результати майстерної роботи наших бійців. Їм вдалося знищити цілу кадирівську БТГр. Вцілів хіба що один сержант, та й то ненадовго.

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Окупанти приїхали до України з Чечні

Наші військові оглянули документи військових. Вони свідчать про те, що підрозділ дислокується у місті Шалі, що в тимчасово окупованій Чеченській Республіці Ічкерія. А знищили наші бійці військовослужбовців 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку. Він входить до 58-ї армії Південного військового округу РФ.

Ця купа їхніх понівечених тіл – лише частина батальйонної тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області,

– йдеться у дописі.

Це все, що лишилося від кадирівців, яких знищили наші військові / Фото ССО ЗСУ

Відомо, що командира БТГр, а також його начальника ліквідували у БМП-3 під час обстрілу. У машині окупантів дивом вижив хіба сержант Магомедов. Він був обгорілим, не надто говірким, але все ще подавав ознаки життя.

Українські військові зазначають, що серед знищеного підрозділу багатенько вояків, які убивали мирне населення у Сирії. В Україні ж вони наткнулися на справжніх героїв, які відправили їх до пекла.

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