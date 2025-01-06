Там творяться дива: як медики рятують бійців у стабілізаційній пункту на Вовчанському напрямку

В стабілізаційний пункт на Вовчанському напрямку цілодобово привозять українських захисників та захисниць в різних станах. Поранення бувають і від безпілотників, і від стрілецької зброї росіян.

Часто бувають випадки, коли бійці "народились в сорочці". Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що найголовніше для лікарів – згуртованість. Тільки так вони можуть творити справді фантастичні речі.

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Порятунок бійців у стабілізаційному пункті

За словами кореспондентки, стабілізаційний пункт справді можна назвати місцем, де творяться дива, адже поранених захисників в різному стані можуть привезти в будь-яку хвилину.

Команді лікарів потрібно бути готовою буквально до всього, вони рятують бійців, які дивом виживають після довгого носіння турнікета,

– наголосила Черненко.

Лікар ортопед-травматолог зауважив, що в стабілізаційному пункті на Вовчанському напрямку є багато необхідних речей – від 2 операційних столів та ліків до рентгенапарата та портативного УЗД.

За його словами, переважно поранення бійці отримують внаслідок роботи ворожих дронів та артилерії. Однак трапляються і прямі стрілецькі бої.

Поранення бувають різні, запам'ятовуються ті бійці, яким пощастило. Наприклад, був випадок, коли у лівому передпліччі бійця застряг досить великий уламок, десь 10 на 5 сантиметрів, але рука залишилась, хоча з таким розміром – це миттєва ампутація,

– сказав лікар-ортопед.

Кореспондентка додала, що лікарям дуже важливо налагодити співпрацю у команді. Умови, де працюють медики, потрібно поступово облаштовувати через часті переїзди.

До слова, в стабілізаційних пунктах немає відпочинку на новорічні свята, медики рятують життя цілодобово. Однак навіть у важких умовах у стабілізаційному пункті вдалось хоч на мить створити атмосферу свята, подивитись новорічний фільм та звернення президента.