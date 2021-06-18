Лише стабільне перемир'я, – експерт Сушко про те, коли очікувати кінець війни на Донбасі

Україна бачить зацікавленість США посприяти розв'язанню конфлікту на Донбасі. Тож, Штати можуть долучитись до переговорів. Вони використовуватимуть для цього власні дипломатичні канали з Росією.

Таку думку висловив Олександр Сушко, виконавчий директор фонду "Відродження". Втім, він наголосив, що швидко розв'язати конфлікт на Донбасі не вдасться.

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За його словами, США були зацікавленні до розв'язання україно-російського конфлікту й раніше. Інша справа, що зараз у межах великого дипломатичного повернення Штатів до світових справ, логічно по-новому подивитись на ті інструменти, які вже існують.

Не мовиться про те, що американська сторона шукатиме формального долучення, наприклад, до нормандського формату,

– вважає Сушко.

Крім того, працюватимуть переважно двосторонні канали зв'язку США між Німеччиною, Францією та іншими країнами ЄС, щоби максимально координуватись і шукати спільних підходів у відносинах із Росією.

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Експерт вважає, що позиції всіх сторін занадто далекі одна від одної. Є тверезе усвідомлення того, що цей конфлікт надовго.

"На сьогодні, чи в осяжній перспективні, жодних підстав очікувати розв'язання конфлікту на Донбасі зокрема, і загалом україно-російського конфлікту нема", – наголосив він.

Те, що можна досягти найближчим часом – це лише стабільне перемир'я, Це, скоріше, запобіжники подальшої ескалації цього конфлікту,

– додав Сушко.

Він також запевнив, що мінські угоди зараз реалізувати в такому вигляді, як вони є – неможливо. Головне зараз – забезпечити повне припинення вогню, а потім переходити до політичної роботи.

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