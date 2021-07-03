Стадіон у Римі приголомшливо виконав гімн України перед матчем з Англією на Євро-2020: відео
3 липня 2021 , 22:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірні України та Англії зустрілись у Римі в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. На стадіоні "Олімпіко" в Римі приголомшливо виконали гімн України перед матчем з Англією.
Поєдинок Україна – Англія відбувається на стадіоні "Олімпіко". Він триває в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.
До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020
Стадіон у Римі вражаюче виконав гімн України
Вболівальники, які зібралися на матч збірної України з футболу проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020 неймовірно виконали гімн України.
Стадіон у Римі вражаюче виконав гімн України: дивіться відео
Дивіться, як виконували український гімн у Римі.
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