Стала свідком обстрілу і "залатала" пораненого: історія ветеринарки, яка врятувала людину

Людмила Єрмохіна – ветеринарна лікарка. Однак у середині березня 2022 року вона стала свідком обстрілу у Харкові.

Саме тоді відбулась її перша "операція на людині" – вона врятувала пораненого. Раніше доводилось лікувати лише котів, собак чи корів. З нею вдалося поговорити кореспондентці 24 каналу. Потужну історію порятунку та моторошні подробиці – читайте далі.

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Перші звуки війни

"Таких ближніх прильотів ще не було, жодного. Це був перший, який прилетів дуже близько. Який тоді шокував, тому що свист та безпосередньо розрив снарядів ми чули вперше", – згадала жінка.



Ветеринарка, що врятувала людей / Фото 24 каналу

Потім з чуток вона встановила, що це, швидше за все, була міна. Розрив був невеликий, але тоді усім було страшно.

Тоді здавалося, що сиплеться весь світ,

– розповіла Людмила.

Людей поранило просто на її очах

Людмила з другом стояли на вулиці, мали розходитися, але затрималися. Саме тоді обстріл "накрив" галявину біля житлових будинків. Двоє чоловіків сильно постраждали.

"Ми сюди прибігли, тут було дві особи. Один лежав десь ближче до дороги. Другий – поблизу", – сказала жінка.

Тоді вони й побігли на допомогу. В одного, за симптомами, був перелом хребта чи черепно-мозкова травма. В іншого – пробитий живіт.

Тож поки їхала швидка, жінка знайомого відправила принести валізку для операцій тваринам. Сама у той час тримала пальцями судину. Потім її "залатала" і передала швидкій.

Кров просто бризкала. Перетиснула просто рукою, стиснула його разом зі шкірою. Далі дочекалася друга. А потім справа техніки. Зашила – і все. Рана була відкрита,

– розповіла ветеринарка.

Що зараз із врятованими хлопцями

На щастя, як вже потім дізналась Людмила, обидва були живі, хоча у важкому стані. Вона тоді й заспокоїлась, оскільки довго переживала, бо людей "латати" - зовсім по-іншому, ніж тварин. Однак впевнена, що кожен би на її місці допоміг.

"Щиро кажучи, обличчя я не пам'ятаю. Я чітко знаю, як виглядає кишківник цієї людини, я цього ніколи не забуду. Але якого кольору очі, я не скажу", – з усмішкою розповіла вона.



Людмила Єрмохіна / Фото 24 каналу