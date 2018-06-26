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Сталася технічна помилка, – Миколаївська ОДА спростувала інформацію про смерть дитини від кору

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Миколаївська ОДА спростувала інформацію про смерть дитини від кору
Миколаївська ОДА спростувала інформацію про смерть дитини від кору / Ілюстративне фото

У Миколаївській обласній держадміністрації спростували інформацію про те, що в області 8-річна дитина померла від кору.

Про це йдеться на сайті Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

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В управлінні зазначили, що неправдива інформація на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилась через "технічну помилку". 

В ЗМІ надійшла інформація щодо смерті дитини від кору, але сталася технічна помилка. За даними ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання,
– йдеться у повідомлення управління.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.

Теги: Новини України Новини Миколаєва Здоров'я Кір
Джерело: 24 Канал
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