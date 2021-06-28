Сталін та Гітлер горять у пеклі: церква в Україні має унікальну фреску – фото

Троїцька церква на околиці селища Сатанів, що на Хмельниччині, має оригінальну фреску Страшного суду. Серед грішників там зображені, зокрема, Володимир Ленін, Йосип Сталін та Адольф Гітлер.

Первісна фреска була втрачена ще за комуністів. Натомість у 1992 році храм розписали заново. За основу іконописець взяв картину Віктора Васнєцова.

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Втім, автор вирішив звернутися й до традицій українського іконопису XVII-XVIII століть. Тоді серед персонажів Страшного суду часто зображали реальних людей.

Хто зображений на фресці

Зазвичай у православних храмах Страшний суд зображують при вході, на стіні протилежній від вівтаря. На іконь Ісус Христос судить людей за гріхи. З одного боку розміщені праведники, з іншого – грішники.

На фресці у Троїцькій церкві біля Сатанова зображені "традиційні" грішники – перелюбники, п'яниці, убивці та самогубці. Втім, окрім них є і ті, хто скоював злочини проти України. А саме:

Йосип Сталін;

Володимир Ленін;

Карл Маркс;

Фрідріх Енгельс;

Адольф Гітлер;

Яків Свердлов;

Фелікс Джержинський;

Лев Троцький;

Лаврентій Берія;

Надія Крупська;

Лазар Каганович;

Микита Хрущов.



Такий вигляд має фреска у Троїцькій церкві / "Главком"

Хрущова, до слова, показали із славнозвісним черевиком, з яким той виступав на засіданні Генасамблеї ООН. Саме цей радянський лідер колись віддав наказ закрити Троїцький монастир.

Змій, який є символом Ворога Людського показаний з червоними комуністичними пентаграмами. Водночас в янгола по центру – крила блакитно-жовті.