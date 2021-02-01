Стало відомо, хто фінансував штурм Капітолію 6 січня, – ЗМІ

Мітинг прихильників Трампа обійшовся у приблизно 500 тисяч доларів. При цьому 300 з них надала одна людина.

Джерело: The Wall Street Journal

Мітинг прихильників Дональда Трампа у Вашингтоні 6 січня переріс у штурм Капітолію. Це стало однією з найрезонансніших подій у світі початку 2021 року.

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Хто фінансував заворушення у Вашингтоні 6 січня

Видання стверджує, що ці події фінансувала нечисленна група спонсорів, які загалом витратили пів мільйона доларів США.

Однак найбільше відзначилася одна людина – Джулі Дженекінс Фанчеллі. Вона надала 300 тисяч доларів, та й загалом була чи не найбільшою доноркою виборчої кампанії Дональда Трампа.

Журналісти написали, що Франчеллі – спадкоємиця американської мережі супермаркетів Publix. Однак там заявили, що ця жінка – не працівник мережі "і жодним чином не представляє компанію".

Відповідно, коментувати дії цієї пані у Publix відмовилися, а сама Франчеллі запити журналістів проігнорувала.

До слова, ще одним крупним фінансовим донором акції трампістів був журналіст – Алекс Джонс. Він начебто віддав на це 50 тисяч доларів, а натомість просив тільки право виступити в ефірі на мітингу в обраний ним час.

Джонс підтвердив, що частково причетний до фінансування мітингу, але подробиць не надав.

Коротко про заворушення у Вашингтоні 6 січня

6 січня сотні протестувальників, які підтримували Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри до Капітолія.

Вони хотіли запобігти офіційному оголошенню Конгресом перемоги на президентських виборах Джо Байдена.

Біля приміщення Палати представників відбулося збройне протистояння правоохоронців та протестувальників.

Через ці події загинули 4 людини, ще 1 поранений поліцейський помер у лікарні.

Вже 7 січня у Конгресі закликали до негайного імпічменту Дональда Трампа.

У Палаті представників імпічмент Трампу оголосили 13 січня.

І хоч Байден вже президент, процедуру щодо Трампа продовжать – вже у Сенаті в лютому 2021.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

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