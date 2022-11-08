"Укрнафту" передали у власність держави: хто її може очолити

7 листопада "Укрнафту" та декілька інших компаній олігархів передали державі. А уже на наступний день появилося припущення, хто її може очолити.

До відчуження "Украфту" очолював Олег Гез. Однак тепер, ймовірно, лідера нафтової галузі України може очолити Сергій Корецький. Про це повідомило джерело видання РБК-Україна.

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Що відомо про Сергія Корецького

Таке рішення повинна винести новопризначена наглядова рада "Укрнафти". Ба більше, рішення про призначення нового голови правління компанії можуть прийняти уже незабаром.

Відомо, що до жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG. Після звільнення з мережі АЗС в Україні він займався власним бізнесом.

"Укрнафту" передали Міністерству оборони

6 листопада національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про передачу державі акцій низки компаній. Як пояснив Денис Шмигаль, компанії передали під управління саме Міноборони, адже вони виробляють продукцію, яка критично важлива для обороноздатності України та стабілізації ситуації в енергосистемі. Вони працюватимуть 24 на 7 для потреб оборони держави. Мовиться про:

ПАТ "Укрнафта",

ПАТ "Укртатнафта",

АТ "Мотор Січ",

ПрАТ "АвтоКрАЗ",

ПрАТ " Запоріжтрансформатор".

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, Україна керуватиме цими компаніями в інтересах ЗСУ, адже українську армію потрібно забезпечувати належним чином та використовувати для цього усі можливості.

В інтересах Збройних Сил України та всього сектору безпеки та оборони здійснювати управління всіма активами 5 зазначених підприємств буде Міністерство оборони. Це робиться для того, аби забезпечити нагальні потреби ЗСУ та всього сектору оборони,

– сказав він.

Націоналізація "Укрнафти": додаткові відомості

"Укрнафта" та компанії, які передали в управляння держави, були пов'язі із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В’ячеслава Богуслаєва.

Після відчуження акції зрадників України у компаніях перейдуть у власність держави. Однак після завершенні дії воєнного стану ці активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість.

Націоналізацію підприємств пояснив також президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що таке відчуження цілком законне та необхідне в умовах повномасштабної війни. Зокрема тому, що всі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ.

Попри необхідність передачі цих активів Україні інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що таке відчуження – це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому.

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