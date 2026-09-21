Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться незабаром. Стало відомо, що може бути в центрі їхніх переговорів.

Зустріч лідерів України та США запланована на вівторок, 22 вересня. Таку інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в Офісі Президента.

Що відомо про зустріч?

Зустріч президентів може відбутися в Нью-Йорку. Там цього дня розпочнеться чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Джерела уточнили, що серед основних тем розмови будуть дипломатія та деескалаційні кроки, що обговорюються. Зокрема, йтиметься про енергетику, продовольчий експорт і захист критичної інфраструктури.

Також Зеленський з Трампом можуть обговорити зимовий пакет допомоги та протиповітряну оборону.

Джерела припускають, що перед переговорами з Трампом український лідер також матиме зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відомо, що наразі Зеленський вже прямує до Сполучених Штатів.

Літак із Зеленським вже вилетів / Скриншот

Нагадаємо, про заплановані на вівторок переговори лідерів писали західні ЗМІ після телефонної розмови Зеленського з Трампом. Сам президент України анонсував, що "ця зустріч може багато змінити".

Під час нещодавнього діалогу телефоном політики дійшли нових ідей у питаннях захисту життя людей, а також енергетичної та продовольчої безпеки.