Стало відомо про рішення видати першу ліцензію онлайн-букмекера в Україні

3 березня 2021 , 15:49
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ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ

На сайті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей з'явилося рішення про видачу ліцензії на здійснення букмекерської діяльності в Україні. Воно стосується лише однієї компанії, яка на даний момент може вважатися єдиною готовою працювати на законних підставах.

Джерело:

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей

Таким чином, першопрохідцем став міжнародний холдинг Parimatch. Тим самим компанія отримала можливість не тільки повноцінно функціонувати на вітчизняному ринку, а й інвестувати в розвиток української економіки. Відзначимо, що Parimatch є однією з ТОП-5 світових беттінг-компаній і тепер зможе повною мірою реалізувати свій досвід в Україні.

Слід зазначити, що ліцензія на бетінг коштує в 4,8 раза дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино і безпрецедентно є найдорожчою в Європі.

Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор.