Стало відомо, скільки заробив Данілов на посаді секретаря РНБО у 2021 році

Олексій Данілов працює секретарем РНБО з 23 липня 2019 року. Він обіймає свою посаду вже майже 30 місяців.

Журналістам 24 каналу вдалося з'ясувати, скільки грошей за 2021 рік заробив посадовець. Про це повідомили в Апараті Ради національної безпеки й оборони у відповідь на запит.

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Скільки заробив Олексій Данілов

За минулі 12 місяців його заробітна плата на посаді секретаря РНБО складала:

січень – 67 966,37 гривні;

лютий – 66 778,96 гривні;

березень – 70 358,10 гривні;

квітень – 68 499,60 гривні;

травень – 67 147,59 гривні;

червень – 67 147,60 гривні;

липень – 67 192,16 гривні;

серпень – 68 933,29 гривні;

вересень – 142 554,83 гривні;

жовтень – 65 209,10 гривні;

листопад – 79 878,15 гривні;

грудень – 80 015,64 гривні.

Відтак, протягом 2021 року Олексій Данілов загалом заробив 911 681,39 гривні.

Зарплата Разумкова на посаді спікера

Зарплата секретаря РНБО складається з посадового окладу, премій і надбавок.

З 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді спікера склала:

2019 рік – 178 528 гривень;

2020 рік – 547 563 гривні;

2021 рік – 485 751 гривня.

За 2019 рік сума є значно меншою, адже народний депутат тоді пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів колишній очільник українського парламенту заробив 1 212 042 гривні.



Скільки заробило керівництво Верховної Ради за вересень / Інфографіка 24 каналу