Стало зле під час танців у таборі: 16-річна дівчина померла на курорті на Херсонщині

У дитячому таборі на Арабатській Стрілці, що в Херсонській області, померла 16-річна дівчина. Під час танців вона раптово втратила свідомість.

Її оперативно приватним транспортом у супроводів лікарів доправили до місцевого медичного закладу. Однак врятувати життя неповнолітній не вдалося.

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Провоохоронці повідомили, що 16-річна дівчина померла у лікарні 29 серпня. Попередні результати розтину показали, що у неї були проблеми з серцем.

Цікаво, що, згідно з медичною довідкою дитини, вона була здорова й не мала патологій, які могли б призвести до смерті.

Співробітники поліції наразі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Надзвичайна подія трапилася у таборі, який розташований у селі Щасливцеве, що на Херсонщині.

У таборі на Херсонщині померла дівчина / Скриншот з Google Maps