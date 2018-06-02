Стало відомо, коли судитимуть скандального Гарві Вайнштейна

Лише напередодні велике журі Нью-Йорку висунуло звинувачення скандальному американському кінопродюсеру Гарві Ванштейну у згвалтуванні жінок. Зокрема, повідомляється, що суд Нью-Йорку розглядатиме справу у вівторок, 5 червня.

Спершу судове засідання було призначене на 30 липня, але цю дату скасували і перенесли на початок червня. Про це повідомляє StraitsTimes.

Читайте також: Азія Ардженто розповіла, що Гарві Вайнштейн згвалтував її в Каннах

Зазначається, що Гарві Вайнштейн вимагатиме суд визнати його невинним і категорично заперечує звинувачення у зґвалтуванні.

Відомо, що захищає продюсера адвокат Бен Брефман.

Ми очікуємо, що Вайнштейн буде виправданий,

– заявив адвокат.

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в зґвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.