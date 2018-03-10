Стало відомо, як звучатиме офіційний гімн Чемпіонату світу з футболу у Росії
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Американський співак Джейсон Деруло опублікував пісню, яка стане офіційним гімном Чемпіонату світу 2018 року з футболу у Росії.
Гімн опублікований у Youtube.
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Композицію названо Colors. Передбачається, що Деруло виконає її на відкритті Чемпіонату.
Початок Чемпіонат світу з футболу у Росії заплановано на 14 червня. Вперше Росія прийматиме такий турнір.
Джерело: 24 Канал
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