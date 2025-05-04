У Стамбулі вбивця 2 власних дітей напав на головного опозиціонера Туреччини
- На політика Озгюра Озеля напали у центрі Стамбулу.
- Нападником виявився 66-річний чоловік, засуджений за вбивство своїх дітей у 2004 році.
У неділю, 4 травня, на політика Озгюра Озеля напали. Кривдником виявився батько, який вбив власних дітей.
Як повідомляє AP, сьогодні голова Республіканської народної партії Озгюр Озель побував на церемонії прощання з прокурдським політиком Сиррі Сюрейєю Ондером, яка відбувалася в Культурному центрі Ататюрка, передає 24 Канал.
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Напад на опозиціонера Туреччини
Саме коли Озель виходив з церемонії, до нього підійшов сивочолий чоловік і вдарив його по обличчю відкритою рукою. Політик не постраждав. Підозрюваного затримано. Це 66-річний чоловік, який у 2004 році вбив своїх двох дітей і був звільнений умовно-достроково у 2020 році.
У медіа уточнили, що він застрелив і заколов свого сина та доньку віком 19 і 17 років відповідно.
Інцидент із нападом на Озеля знову викликав побоювання щодо безпеки політиків у Туреччині. У 2019 році попередник Озеля на посаді лідера Республіканської народної партії, Кемаль Киличдароглу, зазнав нападу під час похорону солдата в провінції Анкара.
До слова, нещодавно серія землетрусів магнітудою до 6,2 сколихнула Стамбул, спричинивши паніку серед місцевих жителів.