У Стамбулі вбивця 2 власних дітей напав на головного опозиціонера Туреччини

У неділю, 4 травня, на політика Озгюра Озеля напали. Кривдником виявився батько, який вбив власних дітей.

Як повідомляє AP, сьогодні голова Республіканської народної партії Озгюр Озель побував на церемонії прощання з прокурдським політиком Сиррі Сюрейєю Ондером, яка відбувалася в Культурному центрі Ататюрка, передає 24 Канал.

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Напад на опозиціонера Туреччини

Саме коли Озель виходив з церемонії, до нього підійшов сивочолий чоловік і вдарив його по обличчю відкритою рукою. Політик не постраждав. Підозрюваного затримано. Це 66-річний чоловік, який у 2004 році вбив своїх двох дітей і був звільнений умовно-достроково у 2020 році.

У медіа уточнили, що він застрелив і заколов свого сина та доньку віком 19 і 17 років відповідно.

Інцидент із нападом на Озеля знову викликав побоювання щодо безпеки політиків у Туреччині. У 2019 році попередник Озеля на посаді лідера Республіканської народної партії, Кемаль Киличдароглу, зазнав нападу під час похорону солдата в провінції Анкара.

До слова, нещодавно серія землетрусів магнітудою до 6,2 сколихнула Стамбул, спричинивши паніку серед місцевих жителів.