Хороші та погані мільярдери: стан російських багатіїв перевищив третину ВВП країни

Стан російських мільярдерів перевищив 35% ВВП країни. Це найвищий показник в світі.

Багатіють люди на Росії не від хороших умов економіки, а на тлі збідніння населення, у якого ці кошти крадуть. Таку думку висловив у своєму блозі "Антифейк" Єгор Скоріна.

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Відповідні підрахунки зробило авторитетне світове видання The Financial Times. Серед усіх країн, які увійшли в огляд, Росія посіла перше місце за часткою стану мільярдерів.

. The Financial Times натомість посилається на аналітика американської консалтингової компанії Morgan Stanley Ручіра Шарму, що склав рейтинг на основі даних зі списку мільярдерів Forbes.

Всі багатії в рейтингу Financial Times розділені на:

"хороших", тобто тих, хто заробив статок в технологічних секторах економіки;

"поганих" – тих, хто заробив гроші в потенційно корупційних схемах.

Як зазначив журналіст, Мексика, Росія і Австралія лідирують за часткою цих "поганих" мільярдерів.

Поки путінські посіпаки розкрадають гроші платників податків, населення біднішає,

– наголосив Скоріна.

Наприклад, за його словами, мінімальна зарплата працівника фастфуду McDonalds в США вище місячного доходу 97,3% населення Росії.

"Головне, що в своїй бідності в Росії звинувачують Захід, а не Володимира Путіна з його оточенням. Саме керівництво цієї країни витрачає гроші на агресію щодо інших країн, за які потім російську економіку "душать" санкції", – додав журналіст.

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