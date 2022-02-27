Стан "Мрії" та вартість її відновлення неможливо оцінити, – Укроборонпром

Стан зруйнованої окупантами "Мрії", а також можливість та вартість її відновлення поки неможливо оцінити. Все через захоплення аеропорту та відсутність доступу до літака.

Гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв обіцяє повідомити нові деталі, як тільки вони з'являться.

Важливо Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

Станом на ранок 24 лютого літак перебував на майданчику Антонов Company у Гостомелі. Проводили ремонтні та регламентні роботи.

Для цього зняли один з двигунів. Тому злітати саме в цей день "Мрія" не могла, хоча відповідні команди було надано.

І, так, ми нашу "Мрію" обов'язково матимемо!

– наголосив Гусєв.

Раніше говорили про 3 мільярди

Раніше в Укроборонпромі припустили, що відновлення "Мрії" коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. За ці роботи змусять заплатити Росію.