Папа Римський був настільки близький до смерті, що лікарі хотіли припинити лікування, – Reuters

Папа Римський нещодавно пережив серйозну хворобу. Західні журналісти розповіли про те, у якому стані він був.

Папа Римський Франциск перебував у критичному стані під час 38-денного перебування в лікарні через двосторонню пневмонію. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Папа міг не витримати

Керівник медичної команди понтифіка Серджо Альф’єрі розповів, що лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.

За словами лікаря, особливо небезпечною стала ніч проти 28 лютого. Тоді Папа ледь не задихнувся від власної блювоти.

За словами Альф'єрі, існував реальний ризик, що не витримає.

Нам довелося обирати: чи зупинитися на цьому і відпустити його, чи йти далі й пробувати всі інші можливі ліки й методи лікування, водночас ризикуючи пошкодити інші органи,

– пояснив він.

Під час лікування у Папи Римського було чотири критичні "респіраторні кризи", які супроводжувалися нападами кашлю, схожими на астматичні.

Папу очікує реабілітація

За словами лікаря, вирішальну роль у продовженні лікування відіграв особистий медбрат Папи Массіміліано Страппетті. Саме він закликав команду не здаватися та спробувати все.

Лікарі ризикували пошкодити нирки та кістковий мозок Франциска, але його організм зрештою відреагував на терапію, і запалення легенів почало спадати. Попри те, що госпіталізація закінчилась, Папа ще повинен пройти курс реабілітації, який триватиме 2 місяці.