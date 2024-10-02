У Києві знову погіршується стан повітря: рекомендують не відкривати вікна

У Києві фіксують погіршення якості повітря. Це пов'язано із пилом із Каспію

У Києві тимчасово погіршився стан повітря. Рекомендують не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

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У Київській області пожежі

️За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:00 2 жовтня у повітрі в Києві та в регіоні фіксують підвищену концентрацію пилу.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив, – мовиться в повідомленні.

️До покращення ситуації зі станом повітря потрібно:

️закрити вікна;

️обмежити перебування на вулиці;

️пити багато води;

️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Яка ситуація в окремих районах

Зокрема, у Подільському, Шевченківському і Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.

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