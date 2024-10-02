У Києві знову погіршується стан повітря: рекомендують не відкривати вікна

2 жовтня 2024, 17:25
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Автор: Вікторія Кульженко

У Києві фіксують погіршення якості повітря. Це пов'язано із пилом із Каспію

У Києві тимчасово погіршився стан повітря. Рекомендують не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

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У Київській області пожежі

️За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:00 2 жовтня у повітрі в Києві та в регіоні фіксують підвищену концентрацію пилу. 

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив, – мовиться в повідомленні.

️До покращення ситуації зі станом повітря потрібно:

  • ️закрити вікна;
  • ️обмежити перебування на вулиці;
  • ️пити багато води;
  • ️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Яка ситуація в окремих районах

Зокрема, у Подільському, Шевченківському і Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.

Крім цього:

  • на проспекті Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості)
  • вулиці Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 77 (високий рівень)
  • вулиці Турівська, 28 – індекс якості 60 (середній рівень)
  • проспекті Берестейський, 97 – індекс якості 2 ( дуже низький рівень).
  • вулиці Китаївська, 22 – індекс якості 75 (високий рівень забрудненості).
  • вулиці Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 68 (середній рівень).
  • вулиці Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 70 (середній рівень).