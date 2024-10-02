У Києві знову погіршується стан повітря: рекомендують не відкривати вікна
У Києві фіксують погіршення якості повітря. Це пов'язано із пилом із Каспію
У Києві тимчасово погіршився стан повітря. Рекомендують не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.
Дивіться також Біле сонце, дим і мряка: до Києва дістався пил з Каспію
У Київській області пожежі
️За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:00 2 жовтня у повітрі в Києві та в регіоні фіксують підвищену концентрацію пилу.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив, – мовиться в повідомленні.
️До покращення ситуації зі станом повітря потрібно:
- ️закрити вікна;
- ️обмежити перебування на вулиці;
- ️пити багато води;
- ️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Яка ситуація в окремих районах
Зокрема, у Подільському, Шевченківському і Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.
Крім цього:
- на проспекті Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості)
- вулиці Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 77 (високий рівень)
- вулиці Турівська, 28 – індекс якості 60 (середній рівень)
- проспекті Берестейський, 97 – індекс якості 2 ( дуже низький рівень).
- вулиці Китаївська, 22 – індекс якості 75 (високий рівень забрудненості).
- вулиці Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 68 (середній рівень).
- вулиці Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 70 (середній рівень).