Атака на підприємство у Тернополі: у якому стані повітря та вода у місті

Ворожий дрон вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі. Під час брифінгу місцевої ОВА розкрили деталі про стан води та повітря у регіоні.

Відомо, що на місці почалася масштабна пожежа. Тож людям радять не виходити з дому без причини.

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Стан повітря та води у Тернополі

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що заміри проводилися на вміст продуктів загоряння. Внаслідок удару "факел" піднявся досить високо, й за її словами, шкідливі речовини пішли у високі шари атмосфери, які розсіюються за напрямком руху вітру.

Станом на цей час перевищень шкідливих речовин немає, є сліди продуктів загоряння CO2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі,

– розповіла вона.

Водночас у воді шкідливих речовин, як зазначила Чайчук, також не виявлено. Вона також зауважила, що заміри продовжуватимуться й надалі.

Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми. Оксана Чайчук анонсувала, що також фахівці почали заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте вони потребують більше часу для проведення та аналізу.

Ці результати потребують додаткового часу для обробки.

Що цьому передувало: основне про атаку на Тернопіль

Уночі міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до жителів міста після відбою повітряної тривоги, яка була пов'язана з атакою дронів-камікадзе. Він попередив містян про те, що в повітрі може бути запах горілості. У соцмережах Надал попрохав тернополян міцно зачинити вікна.

Згодом у Тернопільській ОВА повідомили, що станом на 07:13 на місці події все ще працюють пожежники. В Тернопільському районі фахівці проводять заміри якості повітря. Всього на місці події працювали більше ніж 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучалися 2 пожежних поїзди з Тернополя та Львова.

Відбулося влучання в одну з ємкостей, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

Заміри проводилися на межі житлової зони в 7 точках за допомогою приладів експрес-діагностики. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини тощо.