"Тумбочка, де лежать гроші – вичерпується": у якому стані російська економіка

Вкидання на війну усіх накопичених коштів, які вже потроху закінчуються, призвело до серйозної інфляції у Росії. Прогнозуються кризові явища в окремих секторах, зокрема будівництві.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна намагається боротися з можливою стагфляцією, водночас її дії можуть і призвести до неї. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив 24 Каналу, чи спровокує інфляція крах Росії.

Цікаво Вже є ознаки паніки в Кремлі, – журналіст Evening Standart

У росіян закінчуються накопичені кошти

Низка західних та українських експертів припускають, що ситуація в російській економіці дедалі більше погіршується через інфляцію. Це призводить до підняття облікової ставки, що робить гроші в Росії дуже дорогими та впливає на невійськову економіку.

Модель, коли всі накопичені гроші за 20 – 30 років кидаються на війну, має досить обмежену ефективність. Тумбочка, де лежать гроші – вичерпується у 2025 році,

– наголосив Фурса.

Війна – це завжди дуже дорого, а росіяни закидають економіку цими грошима, тож вони призводять до інфляції. Далі очікуються можливі кризові явища в деяких секторах, як-от будівництві.

Дивіться також "Холодильник" починає перемагати "телевізор": які перспективи економіки Росії у 2025 році

Які 2 проблеми з'явилися у Росії

Одна з російських областей планує платити російським окупантам по 40 тисяч доларів, що в російській валюті приблизно 4 мільйони рублів.

За словами інвестиційного банкіра, це вказує на 2 проблеми:

брак людей, які готові воювати за контрактом. Потрібно постійно підіймати виплату, бо за старі гроші вже ніхто не хоче воювати;

загальну суму, яку витрачає ворог. З огляду на статистику за останні 12 місяців Кремль віддав на грошові виплати за війну понад 1,5% від ВВП.

У НАТО загалом на всю оборону витрачають 2% від ВВП. Ця сума у них дійсно шалена й вона провокує інфляцію,

– зауважив Сергій Фурса.

Не пропустіть "Хрест вже поставлено": зупинка транзиту російського газу впевнено веде Москву до краху

Чи призведе інфляція до краху Росії

На думку Фурси, нині ключове питання одне – чи перейде Росія до стагфляції, тобто високої інфляції при стагнації економіки.

Це найбільший виклик з яким Набіулліна (голова Центробанку Росії – 24 Канал) намагається боротися. Або ж її боротьба саме до цього і призведе,

– додав він.

Якщо в найближчі місяці росіяни зможуть взяти під контроль інфляцію та на її тлі знизити облікову ставку, ситуація для росіян розгортатиметься за оптимістичним сценарієм.

Але це малоймовірно, бо в економіці запущені деструктивні процеси. Тому, найімовірніше, продовжуватиметься посилення інфляції чи принаймні її збереження на високому рівні, що вимагатиме тримання облікової ставки на такому ж високому рівні при стагнації у промисловості,

– підкреслив Сергій Фурса.

Кризові явища будуть поглиблюватися. Втім, не варто очікувати, що вони призведуть до колапсу, коли вся Росія розвалиться. Це, на жаль, поки не проглядається.