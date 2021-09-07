Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом

7 вересня 2021 , 20:21
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Джерело:

телеграм-канал Mash

Російський пропагандист, телеведучий Дмитро Кисельов, підхопив коронавірус COVID-19. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі відомо, що Кисельов перебуває піж наглядом російських лікарів. Ступінь ураження його легень складає приблизно 25 –  50%.

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Працював, навіть вже був хворим

Хвороба у кремлівського пропагандиста почалася з сухого кашлю та підвищеної температури і нестачі повітря. Попри це, телеведучий продовжував працювати, аж поки у нього не розвинулася двостороння пневмонія. ПЛР-тест на коронавірус підтвердив, що в нього коронавірус.

Сам Кисельов підтвердив інформацію про свою хворобу виданню "РИА Новости". Він розповів, що мав температуру понад 38 градусів. "Лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна. Прогноз оптимістичний", – стверджує пропагандист. 

Що відомо про Кисельова

Джерело: "Вікіпедія"

  • 67-річний пропагандист із Москви. Генеральний директор державного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Має дачу в окупованому Криму – у Коктебелі. 
  • На початку 2000-х російський журналіст працював в Україні. Був ведучим та головним редактором служби інформації телекомпанії ICTV.
  • У 2014 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею про фінансування тероризму та сприяння терористичної діяльності.
  • Згодом пропагандиста включили до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.
Автор: Ірина Буртик