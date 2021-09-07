Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом

Російський пропагандист, телеведучий Дмитро Кисельов, підхопив коронавірус COVID-19. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі відомо, що Кисельов перебуває піж наглядом російських лікарів. Ступінь ураження його легень складає приблизно 25 – 50%.

Читайте також У Росії знову палає: цього разу через бажання командувача ЗСУ проїхатись Москвою на танку

Працював, навіть вже був хворим

Хвороба у кремлівського пропагандиста почалася з сухого кашлю та підвищеної температури і нестачі повітря. Попри це, телеведучий продовжував працювати, аж поки у нього не розвинулася двостороння пневмонія. ПЛР-тест на коронавірус підтвердив, що в нього коронавірус.

Сам Кисельов підтвердив інформацію про свою хворобу виданню "РИА Новости". Він розповів, що мав температуру понад 38 градусів. "Лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна. Прогноз оптимістичний", – стверджує пропагандист.

Що відомо про Кисельова

Джерело: "Вікіпедія"