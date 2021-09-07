Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом
Джерело:телеграм-канал Mash
Російський пропагандист, телеведучий Дмитро Кисельов, підхопив коронавірус COVID-19. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Наразі відомо, що Кисельов перебуває піж наглядом російських лікарів. Ступінь ураження його легень складає приблизно 25 – 50%.
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Працював, навіть вже був хворим
Хвороба у кремлівського пропагандиста почалася з сухого кашлю та підвищеної температури і нестачі повітря. Попри це, телеведучий продовжував працювати, аж поки у нього не розвинулася двостороння пневмонія. ПЛР-тест на коронавірус підтвердив, що в нього коронавірус.
Сам Кисельов підтвердив інформацію про свою хворобу виданню "РИА Новости". Він розповів, що мав температуру понад 38 градусів. "Лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна. Прогноз оптимістичний", – стверджує пропагандист.
Що відомо про Кисельова
Джерело: "Вікіпедія"
- 67-річний пропагандист із Москви. Генеральний директор державного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Має дачу в окупованому Криму – у Коктебелі.
- На початку 2000-х російський журналіст працював в Україні. Був ведучим та головним редактором служби інформації телекомпанії ICTV.
- У 2014 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею про фінансування тероризму та сприяння терористичної діяльності.
- Згодом пропагандиста включили до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.