"Ніч пройшла спокійно": стан здоров'я Папи Римського поступово покращується

У Ватикані заявили, що Папа Римський Франциск провів спокійну ніч, стан його здоров'я поступово покращується. Водночас клінічна картина все ще залишається складною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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У якому стані зараз Папа Римський Франциск

За словами Зали друку Святого престолу, Папа Римський Франциск провів спокійну 15-ту ніч у римській лікарні Джемеллі, де він лікується від двосторонньої пневмонії.

Як і останніми днями, ніч пройшла спокійно, і наразі Папа відпочиває,

– повідомили в пресслужбі Ватикану.

Згідно з пресрелізом від вечора 27 лютого, клінічний стан понтифіка продовжує покращуватися, хоча і залишається складним.

Зараз Франциск продовжує проходити фізіотерапію з використанням кисневого апарату. Повідомляється, що у зв'язку зі "складністю клінічної картини" для уточнення прогнозу знадобиться ще кілька днів спостережень.

Нагадаємо, Ватикан кожного дня повідомляє деталі про стан здоров'я Папи Римського Франциска, якого госпіталізували 14 лютого із двосторонньою пневомонією. Такі дії порушують одне з найбільших табу: протягом століть у Ватикані ніколи відкрито не обговорювали здоров'я Папи, адже вважали це богохульством.