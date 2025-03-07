Вперше за три тижні госпіталізації: Папа Римський звернувся до вірян

Папа Римський Франциск вперше за три тижні госпіталізації звернувся до вірян, які щодня збираються на площі Святого Петра у Ватикані. Стан здоров'я понтифіка залишається стабільним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Що відомо про стан здоров'я Папи Римського

Папа Римський записав аудіозвернення до вірян та подякував усім, хто молився за його одужання з моменту госпіталізації 21 день тому.

Я дякую вам від щирого серця за молитви, які ви підносите про моє здоров'я з площі. Я супроводжую вас звідси. Нехай благословить вас Бог, а Богородиця вас оберігає. Дякую,

– сказав понтифік.

Послання Папи Римського, записане іспанською мовою, транслювалося на площі Святого Петра в Римі ввечері 7 березня на початку молитви.

На цій площі, починаючи від 24 лютого, щовечора о 21:00 за місцевим часом лунає молитва за здоров'я Франциска. На неї збираються кардинали, що проживають у Римі, очільники та працівники ватиканських інституцій і Римської дієцезії, а також паломники.

Зранку 7 березня у Ватикані також проінформували про стан здоров'я Папи Римського.

Папа провів спокійну ніч і прокинувся невдовзі після 8:00,

– заявили в пресслужбі Святого Престолу.

У четвер стан понтифіка залишався стабільним, без епізодів дихальної недостатності. Папа Римський продовжував свою респіраторну та рухову фізіотерапію "зі сприятливим ефектом" і не мав температури. Зазначається, що він також чергував відпочинок і роботу.