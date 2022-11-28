Численні помилки Путіна свідчать, що він "завершується", – Давидюк

Владімір Путін нібито провів зустріч з групою жінок, яких він назвав "солдатськими матерями". Поведінка диктатора свідчить про те, що він не у найкращому стані.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, під час постановки з жінками-актрисами, які грали роль матерів російських військових, очільник Кремля виглядав старим та слабким.

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Як зазначив політолог, в екстремальних ситуаціях у 70-річного Путіна вже трішки притуплюється інтелектуальна реакція та трясуться руки.

Помилки, які Путін зараз робить, – а це дуже прості політичні помилки – демонструють, що він завершується. Час перебування Путіна на посаді спливає,

– сказав Давидюк.

"Об Путіна витирають ноги"

Давидюк зауважив, що під час зустрічі з нібито "солдатськими матерями" одна із присутніх жінок заявила, що її президент – найкращий. При цьому жінка, яка є жителькою Чечні, мала на увазі Рамзана Кадирова.

За словами Давидюка, склалася доволі цікава ситуація.

З одного боку, Путін намагався зіграти постановку з ряженими матусями, які нібито підтримують його та проливання крові в Україні.

Однак з іншого, – зустріч продемонструвала, яке значення для своїх підлеглих насправді має російський диктатор.

За словами Давидюка, місцеві губернатори та "васали", які прислали жінок на зустріч, вважають себе "королями, князями та царями". А Владімір Путін для них – ніхто. Тож політики рангом нижче думали про свій піар на федеральних каналах, а не про очільника Кремля.

Ті, хто на 2 – 3 щаблі нижче Путіна, вже його не поважають і витирають об нього ноги. Раніше було б нереально уявити історію, щоб якась ряжена актриса давала "ляпаса" Путіну на телевізійній тусовці, яка потрібна йому самому,

– зазначив політолог.

Український слід у бунтах матерів у Росії

Давидюк додав, що у бунтах матерів російських військових є внесок України.

Частина загонів матерів, які бунтують у Росії, – це чисто українська розробка. Наші спецслужби закидають туди інформаційні атаки, адже навчилися дуже класно цим маніпулювати,

– сказав політолог.

Він додав, що російський диктатор сам "повівся" на таку провокацію. А вже його оточення перехопило ситуацію у свої руки й організувало зустріч нібито з "солдатськими матерями", яби використати це для російської пропаганди.

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