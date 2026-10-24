Понад 4 роки в нелюдських умовах: в якому стані зараз звільнені бійці "Азову"

23 жовтня Україні вдалося повернути 270 громадян в рамках обміну полонених. Зокрема додому повернувся 61 військовослужбовець військової частини 3057, з яких 35 бійців служили безпосередньо в "Азові". Патронатна служба допомагатиме усім військовим на шляху лікування, реабілітації тощо.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця "Азов.Супровід" Ріна Рєзнік. За її словами, серед них немає бійців у критичному стані, які б потребували невідкладних термінових операцій. Однак попереду тривалий і відповідальний процес відновлення.

В якому стані звільнені з полону військові?

Як наголосила Рєзнік, військові перебували в нелюдських умовах понад 4 роки. Багато кого тривалий час катували. В багатьох захисників загострилися хронічні хвороби та даються взнаки старі поранення.

Наша Служба супроводу буде активно займатися цим процесом. Хлопці вже перебувають в медичному центрі, де упродовж наступних тижнів будуть проходити усі необхідні обстеження. Так ми зрозуміємо, як конкретно буде відновлюватися кожен з них. За 4 роки таких умов в кожної людини ускладнюються хронічні захворювання. В кожного буде індивідуальний маршрут,

– зазначила керівниця "Азов.Супровід".

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до офіційного збору від Служби супроводу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на лікування та реабілітацію звільнених з полону бійців.

Комусь доводиться рівняти носову перегородку, міняти суглоби тощо. На жаль, держава не покриває значну частину послуг. До прикладу, найбільш дефіцитна – лікування зубів та протезування. Багатьом військовим доводиться вставляти зубні імпланти та лікувати щелепи.

Цей процес слабо покривається державою. Наш максимум – це близько 25 тисяч на зуболікування та близько 35 тисяч на зубопротезування. Кожен, хто був у стоматолога, знає, наскільки це маленькі суми для стандартних процесів,

– зазначила Рєзнік.

Керівниця Служби супроводу "Азову" розповіла про реабілітацію бійців: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 громадян. Серед них були військові та цивільні бранці. Додому повернулися захисники Маріуполя, які пережили теракт в Оленівці.