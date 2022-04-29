Стане кісткою в горлі, – Данілов пригрозив росіянам через крадіжку зерна з України

У Росії офіційно дозволили вивозити зерно з Херсонської області. Їхня армія – це звичайні мародери, які крадуть все, що бачать.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що крадіжки стали звичайною практикою рашизму.

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"Це не тільки зерно, це й унітази, це і побутова техніка", – розповів Данілов.

Це не триватиме довго

За словами секретаря РНБО, російські солдати не бачили нічого, крім бідності. Те, як живуть українці, для окупантів стало відкриттям. Данілов заявив, що мародерити росіянам залишилось недовго.

Ба більше, це зерно і те, що вони роблять, стане їм кісткою в горлі. І точно вони це не проковтнуть,

– заявив Данілов.

Він додав, що росіяни або йдуть воювати, або мародерити. Крім цього, вони є й терористами. За словами Данілова, незрозуміло, як взагалі така країна як Росія може існувати й навіть приймати поважних людей.

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Росіяни крадуть зерно: що відомо