Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк

Украинское общество всегда отличалось от наших гибридных соседей большей сплоченностью и политической активностью. Именно аморфность россиян и их парадоксальная аполитичность привела Россию к воротам старого, но не доброго тоталитаризма в формате "лайт".

С другой стороны, именно активная составляющая украинской нации всегда использовалась российской пропагандой в достижении своих деструктивных целей.

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И печально наблюдать за тем, как очередное проявление борьбы за право и свободу в Украине, кардинально придается искажению пропагандистской машиной Кремля, а так же, лихо используется в формате горячей информационной войны, о которой многие стали забывать.

На мой взгляд, в контексте трагедии Екатерины Гандзюк нет большего надругательства над памятью бедной девушки, как упоминание ее имени в российских СМИ. А таковое имеет место быть, причем под самым разным ракурсом и с такими знакомыми нарративами.

Я не хочу сейчас рассуждать и развивать демагогию о том, кто прав, а кто виноват, это удел правоохранителей и юристов, но то, что смерть Екатерины Гандзюк стала настоящим кладезем для кремлевской пропаганды, для осуществления внутреннего и внешнего медиа-влияния – это факт.

И если на вопрос "кто заказал?" должна отвечать Фемида, на, что очень хочется, надеется, ответ таки будет получен, то на вопрос "а кому это нужно?" может ответить каждый. Хотя, лично я, осмелюсь на себя взять труд и осветить именно информационную составляющую происходящего.

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Удивительно, но тотальный интерес к Екатерине Гандзюк за поребриком возник не в день покушения не нее, и даже не в день ее смерти, а именно тогда, когда на улицы украинских городов стали выходить люди. А потому, не сам факт покушения, не смерть некой украинской активистки, а сами общественные волнения и возмущения интересны кремлевской пропаганде.

Пропаганде, плодотворной почвой для которой служит не только до сих пор наличие в телевизионном эфире Украины пророссийских телеканалов, но и банальное попустительство в верхах, касающееся решения острых социальных и общественных вопросов.

Ведь ни для кого не секрет, что любое социально-значимое событие или же происшествие, может быть использовано антагонистами на свою пользу. А потому, даже с позиций безопасности государства следует уделять куда более повышенное внимание разного рода происшествиям, входящим в рамки гибридных интересов.

Нападения на активистов, к таковым как раз и относятся и их игнорирование, лишь добавляет масла в огонь.

Смерть Екатерины и вполне логичное возмущение общественности, недовольство действиями властей и правоохранительных органов, это тот питательный информационный корм, который был заботливо насыпан в кремлевскую лоханку непродуманными и недальновидными действиями в рамках "дела Гандзюк".

Грустно это осознавать, но осуществлять качественное противодействие информационному влиянию мы не научились, не как в формате медиа, не в киберпространстве, не в реальной жизни, рассматривая личные трагедии не в плоскости политического противостояния, но и с учетом реалий войны, которая все еще ведется, причем весьма активно.

Но, что больше всего меня беспокоит, так это то, что после успешной отработки подобного формата, российская сторона и сама может использовать фактор нападения на активистов для дестабилизации обстановки в Украине. Тем более, накануне выборов.

Есть над чем поразмыслить, не так ли?

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