На Луганщині загинув 22-річний захисник із Калуша Станіслав Соломчак
- 22-річний захисник із Калуша Станіслав Соломчак загинув 25 січня на Луганщині.
- Соломчак служив у гранатометному відділенні штурмової роти однієї з військових частин.
У бою за Україну на Луганщині 25 січня загинув 22-річний захисник із Калуша Станіслав Соломчак. Герой служив у гранатометному відділенні штурмової роти однієї з військових частин.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Калуша Андрія Найду. Герою було лише 22 роки.
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22-річний боєць із Калуша поліг у бою на Луганщині
У Луганській області 25 січня 2025 року загинув захисник з Калуша, що на Івано-Франківщині, Станіслав Соломчак.
Станіслав Соломчак народився у 2003 році.
Захисник гідно і самовіддано проходив військову службу за контрактом. Служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки штурмової роти однієї з військових частин,
– зазначив Найда.
До слова, на фронті також поліг військовий і поет із Тернополя Михайло Микусь. Він служив у 5-й окремій штурмовій бригаді під позивним "Небо". До повномасштабного вторгнення чоловік був письменником і музикантом, автором збірки "Всесвіт тисячі мрій". Він доєднався до захисту України в лютому 2022 року.