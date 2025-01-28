На Луганщині загинув 22-річний захисник із Калуша Станіслав Соломчак

У бою за Україну на Луганщині 25 січня загинув 22-річний захисник із Калуша Станіслав Соломчак. Герой служив у гранатометному відділенні штурмової роти однієї з військових частин.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Калуша Андрія Найду. Герою було лише 22 роки.

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22-річний боєць із Калуша поліг у бою на Луганщині

У Луганській області 25 січня 2025 року загинув захисник з Калуша, що на Івано-Франківщині, Станіслав Соломчак.

Станіслав Соломчак народився у 2003 році.

Захисник гідно і самовіддано проходив військову службу за контрактом. Служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки штурмової роти однієї з військових частин,

– зазначив Найда.

До слова, на фронті також поліг військовий і поет із Тернополя Михайло Микусь. Він служив у 5-й окремій штурмовій бригаді під позивним "Небо". До повномасштабного вторгнення чоловік був письменником і музикантом, автором збірки "Всесвіт тисячі мрій". Він доєднався до захисту України в лютому 2022 року.