Фраза чоловіка, озвучена в прямому етері, стала мемом в медійному просторі. А нещодавно автор висловлювання з'явився у Threads.

Акутально "Мені нравиться як воно горить": ЗМІ пишуть, що "полтавський палій" мобілізувався до ЗСУ

Що відомо про українця, який засвітився на ізраїльському ТБ у 2022-му?

Героя того відео звати Станіслав Старостенко. На відеокадрах він промовив доволі експресивну фразу, що швидко розлетілася в Інтернеті.

Записався до ТрО, щоб є**шити русскіх,

– висловився тоді українець.

Феєрична поява Старостенка у прямому етері. Увага! Присутня нецензурна лексика

Нині він знову нагадав про себе, у соцмережі він написав, що зараз воює уже в лавах 5-ї штурмової бригади. Також він оголосив збір коштів на підтримку пілотів 5 ОШБр, 2-го батальйону РБАК.

Старостенко пішов у ЗСУ: дивіться відео. Увага! На кадрах звучить нецензурна лексика

А де зараз інші українці, чиї висловлювання стали мемом?