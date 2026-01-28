Фраза чоловіка, озвучена в прямому етері, стала мемом в медійному просторі. А нещодавно автор висловлювання з'явився у Threads.
Що відомо про українця, який засвітився на ізраїльському ТБ у 2022-му?
Героя того відео звати Станіслав Старостенко. На відеокадрах він промовив доволі експресивну фразу, що швидко розлетілася в Інтернеті.
Записався до ТрО, щоб є**шити русскіх,
– висловився тоді українець.
Феєрична поява Старостенка у прямому етері. Увага! Присутня нецензурна лексика
Нині він знову нагадав про себе, у соцмережі він написав, що зараз воює уже в лавах 5-ї штурмової бригади. Також він оголосив збір коштів на підтримку пілотів 5 ОШБр, 2-го батальйону РБАК.
Старостенко пішов у ЗСУ: дивіться відео. Увага! На кадрах звучить нецензурна лексика
А де зараз інші українці, чиї висловлювання стали мемом?
Віталій Чепурко, відомий в мережі як "полтавський палій", добровільно приєднався до Збройних сил України. Про це він повідомив у відео, опублікованому в соцмережах.
Чепурко здобув сумну відомість у середині 2000-х через серію підпалів у місті та був засуджений у 2011 році до 5 років і 6 місяців ув’язнення. Його ім'я знову стало впізнаваним після відео з допиту з фразою-мемом "Мені нравиться, як воно горить…".
