Письменник Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті

Відомого журналіста Станіслава Асєєва, який нещодавно став до лав ЗСУ, поранено. У нього влучило три уламки.

Про своє поранення Асєєв повідомив сам. Військовослужбовець зазначив, що з ним знову сталося "диво".

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Влучило три уламки

Журналіст опублікував пост у соцмережі з фото, на якому зображений уламок.

Цей уламок увійшов мені в шию, проминув артерію і застряг у м’яких тканинах. І уламок, який потрапив мені в грудну клітку, не пройшов у легені. Ще один витягли з вуха.

Так що я в порядку,

– розповів Асєєв.

Письменник отримав поранення / Фото Станіслава Асєєва

На початку березня 2024 року стало відомо, що колишній в'язень тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Станіслав Асєєв мобілізувався до ЗСУ. З того часу він воював у 109-й бригаді в піхотній роті.

Нагадаємо, що 34-річний Асєєв – український письменник, журналіст і блогер, член Українського ПЕН, засновник Justice Initiative Fund (JIF) — фонду, який виплачує нагороду за інформацію про воєнних злочинців.

У 2017 році Станіслав Асєєв робив репортажі для "Радіо Свобода" з окупованих територій. На початку червня того ж року його захопили бойовики "ДНР" та звинуватили в шпигунстві. У сучасному концтаборі – тюрмі "Ізоляція" – Асєєв пробув 28 місяців.

Він є автором книг: "Світлий шлях": історія одного концтабору", "Шелест бамбукового гаю", "Мельхіоровий слон".