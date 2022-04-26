У Станіславі на Херсонщині росіяни вдарили по водогону: люди залишились без води

26 квітня 2022 , 08:53
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Джерело:

Суспільне

Російські загарбники продовжують чинити терор проти мирного населення України. Зокрема, на Херсонщині люди залишились без води.

Мовиться про село Станіслав. Про проблему повідомили у територіальній громаді.

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У Станіславі ракетою пошкодило центральний водогін по Білозерському шосе. Люди залишились без води,
– каже голова територіальної громади Іван Самойленко.

За його словами, впродовж дня триватиме ремонт.

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Автор: Оксана Княжик