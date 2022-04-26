У Станіславі на Херсонщині росіяни вдарили по водогону: люди залишились без води
26 квітня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські загарбники продовжують чинити терор проти мирного населення України. Зокрема, на Херсонщині люди залишились без води.
Мовиться про село Станіслав. Про проблему повідомили у територіальній громаді.
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У Станіславі ракетою пошкодило центральний водогін по Білозерському шосе. Люди залишились без води,
– каже голова територіальної громади Іван Самойленко.
За його словами, впродовж дня триватиме ремонт.
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