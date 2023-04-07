У Станіславі снаряд влучив у будинок, проломив дах та здетонував: там були мама та 2 дітей
Джерело:Андрій Єрмак
Російські окупаційні війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав у Херсонській області. Снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого постраждало декілька людей.
Після того, як снаряд влучив у житловий будинок, він проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
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Дівчинка отримала тяжкі поранення
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості.
Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
Інна Холодняк, директорка Херсонської дитячої обласної лікарні розповіла, що постраждала жінка має черепно-мозкову травму та контузію.
За її словами, хлопчик 3 років має закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба, травму стегна.
Щодо дівчинки, то вона отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, рвану рану плеча та стегна.
Тетяна, жінка, яка постраждала внаслідок прильоту, розповіла деталі вибуху. Вона зазначила, що чула два прильоти, хоча говорять про три.
Тетяна додала, що в будинку від прильоту впала стеля. Більша частина стелі обвалилася на дітей. На допомогу прийшов чоловік, який витягував родину з-під завалів, а також сусідка, яка відразу викликала допомогу.
Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні
- Терористичні війська Росії постійно обстрілюють Херсонську область, зокрема й обласний центр. Зокрема, 3 квітня вони вдарили поблизу лікарні в Херсоні.
- Атака відбулася після обіду. На момент обстрілу в лікарні було понад двісті пацієнтів. На щастя, прямого влучання у будівлю, де перебували люди, не було. Тому постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
- Російські військові тероризують населення Херсонської області. Так, 31 березня окупанти обстріляли човен з людьми.
- Мирні жителі намагались дістатись Херсона, перепливаючи Дніпро. У Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє людей. Вони пливли з дач, що на лівому березі Херсона.
- 30 березня російська армія завдала авіаудару по селу Львове Херсонської області. Через обстріл руйнувань зазнали понад десяток приватних обійсть.