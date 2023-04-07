У Станіславі снаряд влучив у будинок, проломив дах та здетонував: там були мама та 2 дітей

Російські окупаційні війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав у Херсонській області. Снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого постраждало декілька людей.

Після того, як снаряд влучив у житловий будинок, він проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

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Дівчинка отримала тяжкі поранення

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості.

Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Інна Холодняк, директорка Херсонської дитячої обласної лікарні розповіла, що постраждала жінка має черепно-мозкову травму та контузію.

За її словами, хлопчик 3 років має закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба, травму стегна.

Щодо дівчинки, то вона отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, рвану рану плеча та стегна.

Тетяна, жінка, яка постраждала внаслідок прильоту, розповіла деталі вибуху. Вона зазначила, що чула два прильоти, хоча говорять про три.

Тетяна додала, що в будинку від прильоту впала стеля. Більша частина стелі обвалилася на дітей. На допомогу прийшов чоловік, який витягував родину з-під завалів, а також сусідка, яка відразу викликала допомогу.

Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні