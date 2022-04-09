Станція була в диму, побачили загиблих на пероні, в електричці, – свідок удару по Краматорську
Джерело:Нацполіція
Свідки розповіли, що відбувалося після того, як Росія завдала ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Очевидиця трагедії пригадала, як вийшла на перон, а там лежали тіла загиблих.
Жінка розповіла, що навколо лунали крики. На вокзалі у момент удару були тисячі людей. Вони перебували всюди. Зокрема, на пероні.
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Вся станція була у диму. Ми не могли збагнути, де що. Коли дим розвіявся, ми побачили, що палають 4 автомобілі. Побачили тіла на пероні. Побачили тіла в електричці,
– пригадує очевидиця трагедії.
Вона зауважила, що рятувальники відреагували миттєво. Поранених почали забирати з перону. Прибули швидкі. Фахівці робили все можливе, аби врятували постраждалих.
Удар по вокзалу Краматорська: головне
- Росія 8 квітня завдала удару "Точкою У" по вокзалу у Краматорську. Там перебували тисячі людей.
- Станом на 22:49 8 квітня кількість загиблих вже зросла до 52 людей. Окрім того, відомо про 109 постраждалих.
- Поліція вже зібрала докази воєнного злочину Росії в Краматорську.
- На трагедію вже відреагували багато світових лідерів. В ОП наголосили, що Росія ударом по Краматорську остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.
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