Російський удар по Києву спричинив пошкодження виходів з метро "Вирлиця"

Ворожі війська вночі 1 серпня обстріляли Київ. Наслідки фіксували одразу в декількох районах. Зокрема, від удару пошкоджень зазнали виходи з підземного переходу станції метро "Вирлиця".

Про це повідомили на офіційному порталі КМДА.

Що відомо про пошкодження виходів з метро?

Станція "Вирлиця", розташована на зеленій гілці, була пошкоджена внаслідок російської атаки. Йдеться про потріскане скло та пошкоджене полікарбонатне покриття на виходах зі станції. Зазначається, що окремі частини покриття розірвало, інші – відірвало повністю.

Втім, сама станція розпочала роботу за графіком і наразі працює у звичному режимі. "Безпеку пасажирських перевезень і руху поїздів забезпечено в повному обсязі", – йдеться у повідомленні КМДА.

Там також уточнили, що в ніч проти 1 серпня на станціях київського метро ховалися майже 9,5 тисячі людей.

Зауважимо, що під час масованої нічної атаки на Київ російські ракети влучили в низку цивільних об'єктів, серед яких – кіностудія у Шевченківському районі.

Загалом удари зачепили 7 районів столиці. Руйнувань зазнали 18 житлових будинків, школа, будівля посольства Литви та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, російські війська двічі атакували територію комунальної організації "Київмедспецтранс". Унаслідок цього частково зруйновано 4 будівлі підприємства, 5 автомобілів швидкої допомоги повністю знищено, ще близько двадцяти отримали значні пошкодження. Станом на ранок відомо про дев'ятьох загиблих і понад 30 поранених.