На станції "Академік Вернадський" вилупилося перше у сезоні пінгвінятко та почався бум
На станції "Академік Вернадський" вилупилось зовсім крихітне перше пінгвінятко. Це субантарктичний пінгвін, який є найпоширенішим видом на острові Галіндез.
Саме на станції "Академік Вернадський" працює українська експедиція. За даними фахівців, після народження першого пінгвінятка біля станції почався пінгві-бум.
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Що відомо про перше пінгвінятко
Знаємо, що багато хто чекав на цю новину! Отже, на нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить,
– мовиться в повідомленні.
Яйця, а згодом і пташеня знайшли біологиня Марта Дзиндра та сисадмін Володимир Хомко. Біологиня розповіла, що моніторинг гнізд пінгвінів на острові Галіндез – це її частина щоденної роботи. І саме днями з перших яєць мали з'явитись пінгвінята.
"Перевірили гнізда на мисі Пінгвін-поінт, де в листопаді виявили найперші яйця, але там було тихо. Потому вирушили на сусідній мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли – і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак – побачили й горду матусю", – пригадала Марта Дзиндра.
Також у дописі фахівці розповіли, що субантарктичні пінгвіни, які найпоширеніші на острові, перший місяць будуть в гніздах. Там їх почергово грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки. Після цього дитинчата:
- будуть об'єднуватися в ясла;
- це для того, щоб їхні батьки могли одночасно ходити за крилем в океан;
- вже через місяць пінгвіняток чекає процес линьки – їхній сірий пушок зміниться на чорно-біле пір'я.
Перше пінгвінятко, яке вилупилось на острові / Фото Марти Дзиндри та Сергія Глотова
На острові почався бум народження пінгвінів
Поки ми готували цей допис, біля станції почався справжній пінгві-бум,
– повідомили на станції.
За їхніми даними, дитинчата почали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова.
Станом орієнтовно на 9 ранку 9 грудня там вже до десятка малюків.
Як знайшли яйця на острові
- 1 листопада станція повідомила про знахідку – у пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші яйця.
- Тоді також зазначали, що первістків знайшли українські полярники Марта Дзиндра та Сергій Глотов. Саме на честь них і назвуть дитинчат – Мартуся та Вовчик.
- Полярники пояснювали, що яйце спочатку випадково побачив сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко. Тоді знахідку пішла фіксувати біологиня Марта Дзиндра. Вона і помітила ще одне яйце тієї ж пари.