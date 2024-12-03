На станції метро "Деміївська" знову вода між рейками: чому з'явилась та чи є загроза підтоплень

У Києві на станції метро "Деміївська" знову з'явилася вода між рейками. Водночас підтоплень наразі не фіксують.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на працівників метрополітену. Зазначають, що на деяких інших станціях метро також стоять лотки з водою.

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Метро працює

Станція метрополітену продовжує повноцінно працювати, забезпечуючи як перевезення пасажирів, так і притулок під час повітряної тривоги. У метрополітені уточнили, що на деяких станціях у лотках може бути вода через функціонування дренажних систем, призначених для збору ґрунтових вод.

На деяких станціях у лотках може з'являтися вода. Це пов'язано з роботою дренажних систем, які збирають ґрунтові води. Відведення води здійснюється автоматично,

– ідеться у повідомленні.

Підтоплення у метро

Зауважимо, що раніше через розгерметизацію тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", частина синьої гілки метро була закрита на 9 місяців і знову відкрилася цього літа.

Зауважте! Наразі на деяких інших станціях метро також спостерігається наявність води в лотках, що є нормальною ситуацією. Всі дренажні системи, куди потрапляють ґрунтові води, працюють в автоматичному режимі, а фахівці здійснюють постійний нагляд за їх роботою.

При цьому працівники метрополітену закликали не маніпулювати інформацією про підтоплення. Режим роботи станції "Деміївська" залишається з 5:49 до 22:34.