На станції метро в Києві виявили диверсантів – один із них ховав у дитячій іграшці боєприпаси

На одній зі станцій метро виявили російських диверсантів. Один із злочинців ховав у дитячій іграшці боєприпаси. Росіян затримали правоохоронці.

Киян закликали бути пильними та повідомляти у поліцію про підозрілих осіб.

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Поліцейські щоденно здійснюють перевірки на станціях київського метро, яке зараз працює як бомбосховище.

Відео з російськими диверсантами:

Повний текст повідомлення:

"Кияни, будьте пильними! На станції метро виявили диверсантів, один із яких ховав у дитячій іграшці боєприпаси



Наразі станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Тому там поліцейські цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб дотримуватися заходів особистої безпеки та негайно повідомляти правоохоронців.



Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації".

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