У Києві на станції метро "Теремки" сталося задимлення

У Києві зранку 16 серпня тимчасово закрили на вхід та вихід станцію метро "Теремки". Все тому, що там сталося задимлення.

Чому закрили станцію "Теремки"

На місце події прибули фахівці. Вони й з'ясовували, що саме сталося.

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Станція "Теремки" зачинена на вхід та вихід для пасажирів у зв'язку із задимленням у підземному переході,

– КМДА.

За даними телеграм-каналу "Реальный Киев | Новости Украина", загоряння трапилося в одному з підсобних приміщень підземного переходу. За попередніми даними, загорілися сміття та речі, які там зберігалися. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

О 10:03 в КМДА повідомили, що станція працює у звичному режимі та перепросили за незручності.

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