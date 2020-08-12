У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект". Тепер вона матиме назву "Турбоатом".

У Харкові "Московський проспект" став "Турбоатомом": що відомо

Про такі зміни повідомила пресслужба Харківського метрополітену. Віповідне повідомлення з’явилося на сайті комунального підприємства.

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Завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" в станцію "Турбоатом",

– підкреслили в Харківському метрополітені.

Станція метро "Московський проспект" стала "Турбоатомом" у Харкові

Тут зазначили, що перейменували станцію на виконання рішення Харківської міськради від 16 листопада 2019 року. Також взяли до уваги рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища.

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Зауважимо, що в Україні з 2014 року набула масового характеру декомунізація. Це система заходів, спрямованих на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя.

Таким чином, в Україні демонтують радянські пам’ятники та перейменовують вулиці, названі на честь радянських ідолів. Також під руку декомунізаторам потрпаляє й те, що має стосунок до країни-агресора Росії. Адже саме Кремль розпочав війну на сході та анексував Крим.